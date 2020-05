Lewis Hamilton: koroonakriis on mulle isegi kasuks tulnud

Tänavune F1 hooaeg polegi koroonakriisi tõttu alanud, ent Hamilton tunnistab, et pärast esialgset kerget šokki on ta end hästi tundnud. «Viimase viie aasta jooksul olen mõelnud, et keha ja vaim vajaksid puhkust. Tipus oleval sportlasel pole kunagi väga hea pikaks ajaks kõrvale jääda, aga ma isegi naudin seda sunnitud pausi. Olen värskem ja tervem kui kunagi varem,» vahendas BBC 35-aastast britti.