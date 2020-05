Premier League'i lõpetamiseks on kaks varianti, kuid meister selgub igal juhul

See tähendab, et Inglismaa meistri ja kõrgliigast väljalangejate selgitamiseks tuleb ära mängida kõik kohtumised. Teise viis oleks kasutada valemit, mille järgi arvutatakse välja meeskondade keskmised punktid mängu kohta. Hooaja tühistamise varianti kõne all pole, kirjutab Independent.