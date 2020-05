Ott Tänak: Keenias oleksime olnud justkui ekskursioonil keset Aafrikat

Aafrikas peetav ralli pidi toimuma 16.-19. juulini, kuid langes sarnaselt paljudele etappidele koroona küüsi. Tühistatud on ka Portugali ralli, lisaks on edasi lükatud Argentina ja Sardiinia võistlused ning murepilved keerlevad Soome ja Uus-Meremaa kohal.

Tänak nägi Keenia ralli võistlustrassi kohta pilte ning ütles, et oleks sõites olnud justkui ekskursioonil keset Musta Mandrit. «Loodetavasti on meil tulevikus võimalus seal ikka sõita,» lisas eestlane.

MM-sarja liider Sebastien Ogier sõnas, et praegune sõitjate generatsioon pole Aafrikas sõitnud ning ehkki ta ei tea Keenia rallist väga palju, on ta kindel, et see oleks olnud unikaalne võistlus.