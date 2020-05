Tommi Mäkinen: meil on nii vahva tiim, küllap Ogier sõidab ühe aasta veel

Viimati kihutati märtsi keskel Mehhikos, edasi on lükatud Argentina ja Sardiinia etapid, Portugali ja Keenia ralli jäeti sootuks ära. Praeguse seisuga naaseb MM-sari parimal juhul augusti alguses Soomes.

«Olukord on keeruline. Oleme situatsioonis, kus keegi ei tea eriti midagi. Tuleviku osas pole midagi kindlat. Praegu polegi muud teha, kui oodata,» arutles Mäkinen rallit.fi-le antud intervjuus.

Ühe variandina on Rahvusvaheline Autoliit (FIA) välja käinud variandi, et selle hooaja etapid võiks olla lühemad. Mäkinen leiab, et pole suurt vahet, kas võistlus kestab kaks või kolm päeva. Küll aga võiks toimida plaan pidada lähestikku asuvates paikades võidusõidud kahel järjestikusel nädalavahetusel.

Soomlasest tiimipealik võib end üsna kindlana tunda, et tema hoolealused alustasid hooaega hästi. Kolme etapi järel hõivavad Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans esimesed kaks positsiooni, Kalle Rovanperä on neljas.

«Kõik mehed on teinud suurepärast tööd. Kõik paistab väga hästi olevat,» märkis Mäkinen.

Ta loodab, et sarnasel lainel jätkatakse ka pärast võistluspausi. Mäkinen usub, et hästi toimiv tiimitöö võib meelitada ka Sebastien Ogier' veel üheks hooajaks rallikarusselli jääma. «Meil on nii vahva tiim, küllap ta sõidab ühe hooaja veel. Mul pole selle vastu midagi,» sõnas 55-aastane soomlane.

Hooaja eel oli Ogier kindel, et tänavune aasta jääb talle viimaseks. Koroonakriis pani aga kuuekordse maailmameistri mõtlema.