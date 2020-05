Taas ühistreeningut läbi viinud Klopp: oleksin nagu esimest päeva koolis

«Ärkasin tavalisest veidi varem, misjärel sain aru, et tegu ongi esimese päevaga. Tunne on tõesti nagu esimest päeva koolis. Kahtlustan, et 46 aastat tagasi kogesin midagi sarnast,» tunnistas sakslane Briti meediale. «Tõmbasin seejärel treeningvormi selga, aga seekord põhjusega – et minna trenni.»