Thierry Neuville: Tommi Mäkinen üritas mind Hyundaist ära napsata

«Olen Hyundais õnnelik. Pärast seda, kui Andrea Adamo [2019. aastal] juhiks sai, on mul tiimi vastu täielik usaldus. Olen kindel, et mu tulevik on siin helge,» jätkas belglane, kes tunnistas siiski, et esiti tuli tal Adamo juhtimisstiiliga harjuda.

«Ta on väga otsekohene inimene ja kuna ta on itaallane, siis on ta ka väga emotsionaalne. Kui tulemused on head, on kõik hästi, ent kui nii pole, siis pole suurte ootuste tõttu seal kõige lihtsam olla. Oleme juba praegu saavutanud häid tulemusi, aga ta sunnib meid jätkuvalt takka. Isegi pärast Monte Carlo rallit, mille võitsin, oli ta väga emotsionaalne ja nõudis enamat. See on aga oluline, sest see ongi ainus viis, kuidas tippu jõuda,» leidis Neuville.