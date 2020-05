Planeeritav reeglimuudatus paneks Norra suusatamisele suure põntsu

Ühe teemana oli laual ettepanek, mis näeks ette MK-etappide korraldajamaade koondiste suuruste kärpimist. Kui siiani on korraldajad saanud koos n-n rahvusliku grupiga koduvõistlustel nii meeste kui ka naiste konkurentsis välja panna 15 suusatajat, siis uue reegli kohaselt kahaneks see number 10+2 peale. Kaks lisakohta peaksid sealjuures kuuluma U-23 vanuseklassi sportlastele.

Too ettepanek on norralastes aga palju pahameelt tekitanud. Nende esindaja MK-sarja korralduskomitees Age Skinstad on muudatusele kategooriliselt vastu, kuna leiab, et sellisel juhul ei pääseks enam riigi teine ešelon lihtsalt enam starti.

Sama leiab ka Norra rahvusringhäälingu suusaekspert Torgeir Björn: «Minu silmis oleks see Norra suusatamise jaoks täiesti brutaalne. See tähendab, et nõelasilm, kust tuleks MK-sarja jõudmiseks läbi pugeda, muutuks veelgi ahtamaks.»

Samas mõistab ta, miks teised riigid ettepankut pooldavad. «Ilmselt on see tõepoolest vajalik, et muuta murdmasuusatamine taas rahvusvaheliselt põnevamaks,» sõnab ta.