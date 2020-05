M-Spordi pealik loodab peagi hübriidmasinaga testimisi alustada

Rallimaailm püsib endiselt pausil. Teadmata on nii järgmise MM-etapi toimumiskoht kui ka selle kuupäev. Lootus on, et järgmine sõit peetakse eritingimusi järgides Soomes, kuid midagi kindlat veel väita ei saa.

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri sõnul käib vähemalt nende meeskonnas kibe töö, et järgmise aasta alguseks uue masina esimene versioon valmis saada. Seda kõike selle, et teste alustada ja auto 2022. aastaks parimasse vormi seada. Tööd tehakse üsna teadmatuses, sest Ford pole avalikustanud, millisel mudelil nende ralliauto baseerub.

M-Sport on teatavasti põhiliselt erameeskond, kuid saab nii rahalist kui ka tehnilist tuge Fordi tehaselt. 2022. aasta masina juures on loota, et saabub veelgi suurem tehase abi. «Nendeta oleks see projekt võimatu. Nad aitavad meid auto disanimise juures ja praegu käivad ka läbirääkimised nii Euroopas kui ka USAs, et suudaksime ehitada parima võimaliku auto tulevateks aastateks,» selgitas Millener.