Suri Euroopa olümpiakomitee president

Sloveenia olümpiakomitee praeguse presidendi Bogdan Gabroveci sõnul nägi tema endine ametivend surma ette. «Kohtusime eelmisel nädalal ja pidasime sügava vestluse. Teiste asjade hulgas ütles ta mulle, et jätkaksin tööd Sloveenia spordi ja ühiskonna heaks. Mina rääkisin seepeale, et seni kuni sa pole lõplikult head aega öelnud, oled veel mõnda aega meiega. Tema vastas, et varsti on ta läinud,» kirjeldas Gabrovec viimast vestlust lahkunud spordiametnikuga.