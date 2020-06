M-Spordi kümneaastane projekt on jõudmas finišisse

Loodavas keskuses paikneb 2,5 km pikkune ringrada, mis külgneb 10 732 ruutmeetrise hoonega. Kompleksis pakutakse tootjatele ja meeskondadele võimalust masinaid arendada ja kasutada selleks kogu M-spordi baasi territooriumi.

Ettevõtte juhi Malcolm Wilsoni sõnul on keskusesse plaanitavad tööd juba ootel. «Kompleksi avanedes on meil hulk töid ja tellimusi. Pakume seal võimalust ehitada auto nullist üles, tagades seejuures täieliku privaatsuse. Kuna seda kõike saab teha ühes kohas, on see tootjatele atraktiivne pakkumine,» sõnas Wilson ralliportaalile Dirtfish.

Ühest projektist, mille kallal uues keskuses töötama asutakse, on juba teatatud. Nimelt sõlmis M-Sport eelmisel nädal Briti kereautode meistrivõistluste sarjaga viieaastase hübriidmootorite tarnelepingu.

Wilson nentis siiski, et koroonaviirus on ettevõtet kõvasti räsinud. «Hetkeolukord on raske. Olen olnud selles äris pikka aega ja ei mäleta mitte midagi sellist. Mitte keegi ei mäleta.»

Staažika juhi sõnul on kõige raskemad otsused seotud inimestega. «Minu jaoks ei ole midagi tähtsamat minu meeskonnaliikmetest. Oleme neist mõne kaotanud ning pidanud mõned kohad ka koondama, sest firmasse ei tule lihtsalt raha. Kui keegi ei sõida võidu, ei osta keegi ka autosid, varuosi, ei tegele ümberehitamisega ega vaja tööjõudu. Kõik on peatunud,» nentis Wilson.

Kõigest hoolimata pole töö arenduskeskus valmimise nimel siiski peatunud. «Tegelikult on sellele raha kulutamine praegu viimane asi, mida ma teha tahaksin. Aga kuna me oleme selle projektiga juba nii kaugel, lähme lõpuni. Loodame uksed avada oktoobris.»

Endine rallisõitja sõnul on ettevõte pärast kriisi tugevam kui enne. «Tuleme sellest olukorrast välja ja kui me seda teeme, oleme me paremas seisus, sest siis on arenduskeskus valmis. See on M-Spordi arengus järgmine samm ja annab meile teiste Põhja-Euroopas asuvate arenduskeskuste ees üsna suure eelise.»