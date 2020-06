Sten Sokk: ei tea, kas pean tööle minema või läheb korvpall ikka edasi?

«Ma ikka päevast päeva mõtlen, mis nüüd oma eluga edasi teen. Kas peangi tööle minema, midagi õppima hakkama või läheb korvpall ikka edasi? Hetkel on kõige lollim see teadmatus, sest pole aimugi, mida see viirus endast mõtleb. Ühed räägivad, et varsti võib tulla teine laine, teised räägivad, et tuleb alles sügisel teine laine,» sõnab Sokk intervjuus Korvpall24.ee-le.