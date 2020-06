Liverpooli fännide tähistus lõppes suure kaosega

Hommikul rahustas fänne nii Liverpooli linnapea Joe Anderson kui ka linnaametnik Steve Rotheram. «Massi kogunemistega tuleb veel oodata, kui see on kõikide jaoks ohutu. Riigis on endiselt kuulutatud eriolukord ja see tõttu tuleks võtta asja veidi rahulikumalt, kuid ta mõistab, et Liverpooli jalgpalliklubi saavutus võis emotsionaalselt väga võimas olla," seisis Andersoni teavituses.