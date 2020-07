Klavani tugev esitust aitas Cagliaril värava puhtana hoida

Standings provided by SofaScore LiveScore

Eesti jalgpallisõbra jaoks on hea uudis see, et mai lõpus vigastada saanud ja vahepeal kaks kohtumist vahele jätnud Ragnar Klavan rändas võistkonnaga Fiorentinasse ning kuulub pärast kolme matši pikkust pausi algkoosseisu. Kui samad meeskonnad tänavu novembris vastamisi läksid, purustas Cagliari külalised koguni 5:2.