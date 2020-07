M-Sport võib Rally Estonialt kõrvale jääda

Suurbritannias on antud näitaja 16. juuli seisuga 12,9, kuid võib järgnevate nädalate jooksul tõusta üle 16. Kuigi M-Spordi sõitjad on mõlemad soomlased (Esapekka Lappi ja Teemu Suninen), siis enamik töötajad on briti kodanikud.

M-Spordi tiimijuht Richard Millener rääkis Motorsport Newsile, et ei saa meeskonda kaks nädalat varem Eestisse saata. «Minult on selle kohta päritud ja vastuseks on kaks tähte: E ja I. Pole mingit võimalust, et meie eelarve laseks töötajatel lihtsalt kaks nädalat Eestis passida,» sõnas Millener.