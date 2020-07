Varalahkunud Kobe Bryanti endises elukohas Itaalias valmib korvpalluri auks pühendatud võimas seinamaaling

Legendaarse korvpalluri auks valmib Emilia linnas uhke seinamaaling, mis peaks suve jooksul valmima. Nimelt elas Bryant nooruspõlves just tolles linnas, kus käis ka koolis ning alustas korvpalluriteed.

Kunstiteos peaks maalitama Emilia meelelahutuskeskuse seinale ning see teostatakse puhtalt toetuste eest. Ühes portaalis koguti vajalik summa kokku vähem kui 24 tunni jooksul.

Euroopas on teisigi seinamaalinguid Kobe Bryanti mälestusteks tehtud. Bosnia ja Hertsegoviinas Gradiska linnas asuva põhikooli seinale tehti tohutu maaling, mis oli koguni 12 meetrit lai ja 6 meetrit kõrge. Tegu on suurima seinamaaliga, mis Kobe Bryantist on Euroopas maalitud.