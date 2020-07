Evans hinnangul peaks Walesi ralli iga hinna eest MM-kalendrisse kuuluma

Evansi sõnul on lausa hädavajalik, et 2021. aasta kalendrisse lisanduks ka Walesi võidukihutamine. «Suurbritannia etapp on üks unikaalsemaid võistusi üldse, mis muudaks MM-sarja äärmiselt erinevaks. Leian, et Walesi ralli on alati tõestanud oma eripära ning see on etapp, mis peaks ilmtingimata kalendrisse kuuluma. Ainuüksi seepärast, et iga ralli oleks erinev,» sõnas tänavu Toyotaga kihutav britt.