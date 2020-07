Citroëni uus tegevjuht: võime tulevikus WRC-sarja naasta

Citroën tegi WRC-sarjas debüüdi 1998. aastal ja on osales sarjas kuni 2019. aasta lõpuni. Tegelikkuses oli tuntud autotootjal plaanis ka tänavu MM-sarjast osa võtta, aga tiimi sõiduvahendiga rahulolematu olnud kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier otsustas suunduda Toyotasse.

2020. aasta algul kõrgele positsioonile palgatud prantslane seletas, miks selline otsus üldse vastu võeti. «Lahkumise põhjuseid ma detailselt ei tea. Aga ma mõistan ja austan seda otsust. Spordi siht ei sobinud ilmselt enam sellega, mida Citroën saavutada tahtis. Lisaks oli möödarääkivusi WRC-sarja korraldajate ja fännide vahel, et mida tootena täpsemalt reklaamiti.»

51-aastane Cobee tunnistas, et tegu oli vajaliku otsusega ja andis autospordi fännidele tulevikuks lootust. «Tegu oli ratsionaalse, kuid raske otsusega. Võimalik, et tulevikus võtame vastu teistsuguse otsuse – iial ei saa öelda iial – aga praegu on asjad nii ja ma olen sellega rahul.»