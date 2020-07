Rauno Nurger liitus Kalev/Cramoga

«Kalev/Cramoga liitumise põhjuseid on mitmeid, alustades VTB Ühisliigast, mis on minu jaoks samm üles. Samas oli ka pakkumine parem kui välismaalt sain. Ma pole ka seitse aastat kodumaal pikemalt kui kaks kuud olnud ja usun, et nüüd üks aasta Eestimaal mängida pole paha. Peatreener (Roberts) Štelmahersiga ma veel rääkinud pole, aga ilmselt saan temaga suhelda sel nädalavahetusel, kui ta Eesti tuleb. Arvan, et mängin Kalevis põhiliselt «number viie» peal ja eks mänguminutid lähevad jagamisele trennides,» sõnas Nurger klubi kodulehe vahendusel.