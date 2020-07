Eesti võrkpallikoondis pani Soome selgelt paika

Selgelt kindlamalt mängule tulnud Eesti koondis haaras kohe kiiresti juhtohjad ning võitis esimese geimi tulemusega 25:19. Teises geimis oli eestlaste ülekaal veelgi suurem ning see kuulus neile 25:15.

Juba kolmapäevast Soomega treeningkohtumisi pidanud Eesti järgmiseks vastaseks on maailmameister Poola. Lodžis mängitakse kaks kohtumist 26. ja 27. juulil ning need on otseülekandes nähtavad Postimehe vahendusel.