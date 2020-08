Täna algav Alba ralli paneb Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo südame kiiremini tuksuma. Mitte ainult seetõttu, et tegemist on itaallasega ja võistlus toimub tema sünnikodust Torinost mõnekümnekilomeetri kaugusel, vaid Alba asfaldteed on tema hinnangul ühed parimad, kus kõva kattega teedel sõitmisega kohaneda.