Kui saime korraliku hoo üles, ei suutnud ma peale omadussõnade ja reaktsioonist tekkiva huilgamise suurt midagi kosta. Mõne aja pärast suutsin ennast koguda. «Kõige kiiremad sektsioonid ootavad alles ees, eks?» küsin Neuville’ilt. «Ei, see oligi kiire lõik,» vastas ta. Hmm, see tekitas natuke hämmeldust. Ju siis loodeti, et kui kõige kõhedust tekitavam koht on läbitud, suudan ma end natukenegi mugavustsooni viia ja sõitu nautida. Nii oligi.