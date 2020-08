Euroloos annab põhjust optimismiks

«Väikesele spordirahvale nagu Eesti see pigem sobib. Oleme ju aastate jooksul suutnud üksikuid võite võtta, aga sellest on väheks jäänud. Juhuse osakaal kasvab, mis tähendab, et väikestel võistkondadel – kõik Eesti jalgpalliklubid on väikesed – on selle läbi eelis,» sõnas vutiportaali Soccernet peatoimetaja Kasper Elissaar Postimehe spordisaates «Kehakultuur».

Senisest veelgi enam läheb hinda kodumängu väärtus. See eelis pannakse paika loosimisel. Kuigi publikut eelringides tribüünidel pole, jääb kodus mängival meeskonnal ära reisimine, mis praegusel koroona-aastal on raskendatud.

UEFA tahab eurosarja mängudega püsida rangelt graafikus ehk ühtegi kohtumist edasi ei lükka. See tähendab, et kui üks või teine võistkond ei suuda koroonaviiruse tõttu mängu korraldada või mängule reisida, saab ta tehnilise kaotuse.

Tehnilised kaotused

«UEFA on andnud kodumänge korraldavatele klubidele suunise proovida oma valitsusega koostööd teha, et võistkonnad saaksid võimalusel ilma karantiiniperioodita riiki siseneda. Selge see, et kõik riigid neid erandeid ei tee. Ja isegi kui piiranguid pole, on reisimine tänapäeval keeruline. Kui üks võistkond saab kodus olla ja puhata ning teine higistab Euroopa teisest otsast kohale tulla, siis kodus mängimisel on selge eelis,» sõnas Elissaar.