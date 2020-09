PM Rally Estonial ⟩ Martin Järveoja videointervjuus: pärastlõunaks tuleb saada korralik stardipositsioon

Tänak ja Järveoja jäid ralli 1,28 kilomeetrisel avakatsel kolmanda koha, kaotades võitjale Esapekka Lappile 0,1 sekundiga. Järveoja tunnistas, et suures plaanis läks katse korda. «Publikukatsed on alati nagu teada tuntud lause: «vähe võita, palju kaotada». Selles mõttes läks kõik hästi ja homseks on hea tunne.»