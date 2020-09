Suur galerii ⟩ Fännid Otepäält: 0,8 sekundit autot näha on liiga vähe

Seitse sinist torukübarat, kummalised prillid, plastiktopsist seaninaga mees - neid mehi näeb täna ralliraja kõrval. Tegemist on Hiiumaalt pärit Lauka Kolhoosi saalihoki meeskonnaga. «Need mütsid leidsin ma keldrist ja meil on sellise välimusega siin väga hea olla,» muigas juhtfiguur Üllar Otsa. Tema kõrval istunud Allan Ventsel nentis, et kui esimese kiiruskatse järel olid emotsioonid hommikul veel segased, siis pärast neljandat katset oli tuju väga hea.