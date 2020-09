Loeb ei hakka Tänaku katkestamise tõttu strateegiat muutma

«Oli karm hommik. Kaotasime esimesel katsel palju aega, kuna panime rehvidega mööda. Meil oli all kaks keskmist ja kaks kõva, aga kulutasime pikal katsel keskmised täiesti ära, mistõttu pidime pärast sõitma kahe varurehviga. Järgmised katsed polnud iseenesest halvad, aga rehvidega panime täiesti mööda,» raputas prantslane endale veidi tuhka pähe.

Küll kinnitas Loeb, et ei hakka Tänaku katkestamise tõttu oma strateegiat ümber mängima. «See ei muutnud midagi. Sõidan jätkuvalt nii kiirest kui võimalik,» lausus prantslane.

Viie katse järel hoiab Loeb üldarvestuses neljandat kohta, Elfyn Evans on tema ees 9,4 sekundi kaugusel, Kalle Rovanperä aga kohe tema järel 3,7 sekundi kaugusel. Kas Loeb usub, et ta on võimaline õhtu lõpetama poodiumil? «Raske öelda. Üritan lihtsalt suruda ja loodetavasti leiame õhtusteks katseteks hea seadistuse. Surume edasi ja vaatame, kuhu lõpuks välja jõuame.»