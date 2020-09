Flora süsteemis diagnoositi koroonaviirus, esindusmeeskonna täpne saatus selgub homme

Edasi lükati Kohtla-Järve JK Järve – Tallinna FCI Levadia U21 ning Pärnu JK – Tallinna FC Flora U21 vastasseisud, kuna eile selgus, et kaks Järve mängijat andsid positiivse koroonaviiruse testi. Täna hommikul lisandus neile ka üks Flora U21 mängija. Nimetatud juhtumid ei ole omavahel seotud.

Juba varasemalt jälgib EJL Maardu Linnameeskonda, kelle leerist on positiivse koroonaviiruse testi andnud neli mängijat.

Flora spordidirektor Norbert Hurt sõnas Postimehele, et nad on klubis positiivse koroonaproovi andnud mängija viimaste päevade tegemisi juba kaardistanud ning otsest kokkupuudet esindusmeeskonna liikmetega nad tuvastanud pole.

«Lähikontaktseid esindusmeeskonna hulgas pole. Oleme püüdnud kaardistada ka kaudseid kontakte ning hetkeseisuga tundub, et sealgi kokkupuuteid ei esine» sõnas Hurt ning lisas, et kuna täna annab niikuinii kogu esindusmeeskond järjekordsed koroonaproovid, siis homseks on ka testide osas selgus majas.