Kontaveit ja Kanepi võivad Prantsusmaa lahtistel omavahel vastamisi minna juba kolmandas ringis

17. asetust omanud Kontaveit läheb avaringis vastamisi kohaliku tennisisti Caroline Garciaga (WTA 45.), kellega ta madistas äsja Rooma turniiri avaringis. Siis jäi eestlanna peale 6:3, 7:6 (1). Varasemalt on vastamisi mindud veel ka 2019. aastal – Kontaveit võitis 6:4, 6:3 – ja 2016. aastal – Garcia võitis 7:6 (2), 2:6, 6:4.

Kontaveit on Roland Garros saviväljakutel mänginud varasemalt kuuel puhul. Kui 2014. ja 2015. aastal tal põhiturniirile asja polnud, siis 2016. aastast on eestlanna alati platsis olnud. Suurt rõõmu Prantsusmaa lahtiselt talle aga pakkunud pole, vaid korra – 2018. aastal – on ta teisest ringist kaugemale jõudnud.