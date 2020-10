Kolm tähelepanekut ⟩ Mis juhtus Leedus, keda vajab TalTech ja kaua peab ootama Selveri avavõitu?

1. Mida teeb Gargždai Amber-Arlanga hästi? Kõik kolm võõrsil leedulastega mänginud Eesti klubi on jäänud sealse ainsa meeskonna vastu kaotusseisu. Kui Saaremaa ja TalTech võtsid lõpuks üle kivide ja kändude ikkagi 3:1 võidu, siis Tartu Bigbank oli pühapäeval 1:3 kaotuse lävel. Imemoel õnnestus Tartul neljandas vaatuses tulla välja 13:20 ja 20:23 kaotusseisust ning mäng hiljem viienda geimi kaudu enda kasuks pöörata.

«Mängu tulemuse osas sai otsustavaks leedulaste võiduhirm. Tegelikult oli neil 3:1 võit juba käes,» tunnistab Tartu peatreener Alar Rikberg. Mängu interneti vahendusel jälginud Pärnu peatreener Avo Keel sekundeerib: «Tartul oli ropult õnne, et Vilnius peksis neljandas geimis otsustavatel hetkedel pallid auti. Mina sellist taktikat ei tea, mis paneks vastaseid kõiki palle auti lööma.»

Laias plaanis tuleb Gargždai meeskonda aga ikkagi kiita, sest taolist vastupanu poleks neilt osanud oodata. «Soovitan meie publikule, et tulge neid vaatama. Minu mängijad pole nii suured, võimsad ja atleetlikud nagu Gargždail. Me näeme nende kõrval poisikesed välja. Leedu meeskonnas on päris lahedaid tegelasi. Kui puhtalt nende lööke soojendusel vaadata, ei jää nad siin liigas kellelegi alla. Ja neil tuleb ka pingilt võimsaid mehi,» kiidab Rikberg.

2. TalTech jätkab kindlalt play-off’i kursil. Olgugi et hooaeg on veel kangesti noor, leiab tabelist anomaaliaid. Möödunud nädalal Saaremaale 0:3 kaotanud ja Gargždaid 3:1 võitnud TalTech jagab liigas 6 punktiga teist kohta, samal ajal kui Tallinna Selver asub 1 punktiga eelviimasel ehk üheksandal positsioonil. Mis siin salata, TalTechi rünnak toetub väga suures osas ühele mehele, Valentin Kordasele. Sillamäelane on kogunud liiga resultatiivseima mängijana 75 punkti, samal ajal, kui kolm järgnevat TalTechi meest on kogunud kokku 85 punkti.

Kui üliõpilasmeeskond peaks lõpuks välismaalt diagonaalründaja ikkagi tooma meeskonda, saab olema huvitav näha, kas ja mil moel see muudaks TalTechi mängu. Kordas peaks sel juhul liikuma tagasi nurgaründaja positsioonile, kus tal tuleks tegeleda ka oma nõrgema poole ehk servi vastuvõtuga, mis ühtlasi mõjutaks ilmselt mõnevõrra ka tema rünnakut. Samas suures pildis peaks uue mehe tulek TalTechi rünnakut ikkagi oluliselt mitmekülgsemaks muutma. TalTechi praegust mängu vaadates võiks aga visata õhku ka sellise küsimuse: ehk tasuks võistkonda tuua hoopis üks korralik nurgaründaja juurde? Sel juhul saaks Kordas jätkata diagonaalis ja võiks paraneda nii meeskonna rünnak kui ka vastuvõtt.

3. Nädala tähtsaim mäng peeti seekord karikasarjas, kus Pärnu võitis veerandfinaali avavaatuses 3:1 Tallinna Selverit. Tasavägine mäng võinuks kalduda ka Selveri poolele, ent läks teisiti ja pealinnaklubi on nüüd kaotanud juba kõigile Eesti meistriliigaklubidele. Võrkpalliringkondades lähevad Selverist rääkides arvamused lahku. Leidub nii neid, kes ütlevad, et Selveri kogenud trio Renee Teppan, Kristo Kollo ja Andrus Raadik peavad kevadel hästi mängima ja kõik praegu toimuv on ebaoluline, kui ka neid, kes ütlevad, et sellised mehed ei tohiks ka kehvema vormi korral nii mannetult esineda. Muuhulgas jääb silma, et ka meeskonnavaim ei paista võistkonnas vähemalt mängudele tuginedes kõige parem olevat. Järgmine võimalus hooaja avavõit võtta tekib Selveril laupäeval, mil kodus mängitakse Gargždaiga. Kui ka see mäng kaotatakse, pole võimalik enam adekvaatseid vabandusi tuua.