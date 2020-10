Poksikoondislasi saatis Leedus medalisadu, Eesti naispoksija võitis kulla!

“See on tõesti huvitav fakt, aga olen kindel, et Berit on võimeline minu tulemusi ületama,” rõõmustas Arro saavutuse üle. “Finaalis oli Berit tehniliselt leedulannast parem. Esimene raund läks pigem sisseelamiseks, kuna soojendus jäi väga lühikeseks. Teiseks raundiks saime taktika juba paremini paika ning siis oli üleolek juba selge. Saime väga suure kogemuse.”