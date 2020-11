Kui maailmas mitmel pool on võitlus koroonaviirusega veel enam-vähem kontrolli all, siis Lõuna-Ameerikat räsib laastav nakkushaigus üha jõulisemalt. «Ma pole midagi sellist oma elus näinud. Covid-19 viirus on kogu Lõuna-Ameerika enda võimusesse võtnud. Soovin, et see juba lõppeks, sest sellest on mõjutatud nii paljud inimesed, kes jäänud töötuks ja ei tea, kuidas toime tulla,» kirjeldas emotsionaalne jalgpallur.