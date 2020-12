MM-tiitlist ilma jäänud Evans: tänavune hooaeg oli tõeline arenguhüpe

Esimene hooaeg Toyota roolis tõestas, et waleslane kuulub rallimaailma paremikku, sest võidud nii Rootsis kui ka Türgis tõstsid mehe MM-tiitli pretendendiks. See oligi tal juba sisuliselt käega katsutav, kuid Monzas tuli saatuslik ebaõnn ja väljasõit, mis sisuliselt kinkis MM-tiitli meeskonnakaaslasele Sebastien Ogier'le. Viimasel päeval tegi ta kõik endast oleneva, et ikkagi võidukarikas endale võtta, kuid prantslane ei teinud ühtegi viga ja noppis ikkagi seitsmenda maailmameistritiitli endale.