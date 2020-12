Tippvõistkond kiitis eestlast taevani, kuid jättis ta ikkagi töötuks

Räim liitus Iisraeli rattatiimiga 2016. aastal ning on klubi heledas särgis teeninud kokku 16 võitu, 34 poodiumi- ning 78 esikümnekohta. «Viiking (Räime hüüdmini – toim) on olnud meie klubi ajaloo üks tähtsamaid rattureid – tal on ülekaalukalt kõige rohkem võite,» kirjutati pressiteates.

Räim meenutab klubis veedetud aastaid hea sõnaga. «Mul on aastate jooksul olnud palju häid mälestusi. Kõik võitlused, treeninglaagrid ja reisid võistkonnaga on olnud imelised. See punt on minu jaoks kui perekond. Me kõik arenesime üheskoos. Tihti olime autsaiderid, kuid see ei hoidnud meid tagasi, sest olime näljased edu järgi,» lausus Räim.