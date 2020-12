«See on väga kindel, et sõidan veel vaid ühe aasta. Inimesed tõesti arvavad, et mind on võimalik veel rajale meelitada, aga tõsimeeli, ma muutsin oma algset otsust vaid seetõttu, et 2020 oli raske aasta,» kommenteeris Ogier oma otsuse tagamaid intervjuus DirtFishile.