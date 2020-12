Hispaanias vägevaid esitusi tegev Kullamäe: loodetavasti saame koroonaviiruse asemel järgmisel aastal keskenduda korvpallile

Kullamäe koduklubi Hispaania esiliigas Mallorca Palma on saanud suurepärase hoo sisse ning selles peab klubi juhtkond suuresti tänama ka Eesti koondislast. Tagamängija on olnud kogu liiga üks säravamaid mängumehi ning tänavuse aasta, kui pool põhihooaja esimesest osast on mängitud, lõpetab Kullamäe esiliiga suurima korvikütina.