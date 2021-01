FOTOD ⟩ Tänak-Järveoja valiti aasta parimateks sportlasteks, tunnustuse said ka Levandi ja Sildaru

Aasta sportlane 2020: Ott Tänak - Martin Järveoja, autoralli.

Tänak: «Aitäh kõigile toetajatele selle tunnustuse eest! Ütleks, et on olnud ebareaalne aasta. Loomulikult on olnud üleüldiselt keeruline, aga samamoodi on see mõjutanud ka sporti ja kõik, mis sel aastal toimus – raske oli loomulikult järge pidada.

Järveoja: «Aitäh kõigile ka minu poolt! Oli tõesti ebareaalne ja ebanormaalne aasta, aga eelkõige oli see õpetlik aasta. Eelkõige just selle koha pealt, et me ei tohiks asju võtta iseenesestmõistetavana. Meie kõigi suurim väärtus on tervis ja tervist me peame hoidma. Püsigem terved, sest terves kehas on terve vaim!»

Ülejäänud nominendid:

Anett Kontaveit, tennis

Erik Aaslav-Kaasik, veemotosport

Eva-Lotta Kiibus, iluuisutamine

Kelly Sildaru, freestyle-suusatamine

Ott Tänak – Martin Järveoja Monza rallil. FOTO: Hyundai Motorsport

Aasta treener 2020: Anna Levandi, iluuisutamine.

Tema juhendamisel treenib kiiret arengut näitav 17-aastane iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus.

Kiibus teenis Euroopa meistrivõistluste naisüksiksõidu 7. koha, Challenger sarja etappide 1. ja 2. positsiooni ning oli rahvusvahelisel GP-etapil kuues.

«See on auhind pikaajalise töö eest. Olen 20 aastat Eestimaal treenerina töötanud päevast päeva, vahel ka kuude kaupa ilma puhkuseta. Tänan oma lapsi, kellelt pole kordagi kuulnud etteheiteid: «Ema, miks veedad jäähallis rohkem aega kui kodus?» Ma sain oma tööd teha kõik need aastad. Väga sügav kummardus minu mehele, kes mind mõistab. Ta on andnud mulle võimaluse teha tööd, mida oskan ja armastan. Kõigile on teada, et pole lihtne olla treeneri abikaasa, paljugi sätitakse minu trennide ja võistluste järgi. Tänan teda väga!» ütles Levandi.

Ülejäänud nominendid:

Avo Keel, võrkpall

Indrek Tobreluts, laskesuusatamine

Aasta noorsportlane 2020: Kelly Sildaru, freestyle-suusataja.

«Ma kindlasti ei pea ennast täna enam nii noorsportlaseks kui võib-olla kaks aastat tagasi, aga mul on siiralt hea meel see auhind vastu võtta pärast sellist omapärast aastat!» ütles viiendat korda auhinna pälvinud Sildaru.

2020. aasta jaanuaris võitis tol hetkel 17-aastane Sildaru üheksa päeva jooksul kolm medalit: esmalt krooniti ta Lausanne'is pargisõidus noorte olümpiavõitjaks, seejärel võitis ta Colorados Aspenis toimunud X-mängudel rennisõidus ja pargisõidus kuldmedali.

Hääletusel osales 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku. Sildaru valisid esimeseks nii spordiorganisatsioonid kui ka ajakirjanikud.

Ülejäänud nominendid:

Eva-Lotta Kiibus, iluuisutamine

Johannes Erm, kergejõustik

Kelly Sildaru. FOTO: Erlend Štaub ja Karli Saul / EOK

Aasta sportlase ja treeneri laureaadid selgusid rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja alaliitude hääletustulemuste liitmisel.

Aasta veteransportlaseks valiti taliujuja Merle Vantsi. Ta krooniti Bledis peetud MMil 55-59 vanuseklassis kuuekordseks maailmameistriks, lisaks õnnestus võita viis hõbemedalit. Vantsi nimel on viis maailmarekordit.

Aasta veteransportlase valib Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit.

Aasta spordihingeks valiti ratsutamistreener Sirje Argus.