Põhjus, miks Mvumbi nii palju kõneainet pakub, on ilmne. Oma 192 sentimeetri ja 130 kilogrammiga jääb ta lihtsalt inimestele silma. Siinkohal tasub ära märkida, et MMi ametlikul kodulehel on mängumehe vastavad mõõdud 176 cm ja 89 kg, kuid on ilmne, et see informatsioon on kogemata vahetusse läinud. Või äärmiselt aegunud.