Liidrikohal paiknev Evans ei usu eriti, et tal õnnestub Ogier'le vastu saada

See siiski ei tähenda, et britt enda sõiduga rahul oleks. «Kui aus olla, siis ma pole rahul. Sebastien'il oli tegelikult ju fantastiline päev, kuniks tal juhtus see rehvipurunemine. Kui seda poleks olnud, oleks olukord hoopis teine,» viitas britt esimese asjana väikesele õnnefaktorile.

Enda sõitmisest rääkides lausus Evans, et kui olud on head, kannatab Montes vajutada küll, kuid keerulisemates sektsioonides annab ta jätkuvalt liiga palju aegea ära. «Ma näen juba sõites, kuhu see aeg läheb ning kõik splitid on nende kohtadega kooskõlas. Raske on siis, kui mul pole katsel täielikku pidamist. Siis on keerulisem ning see mõjutab omakorda mu enesekindlust. Loodetavasti õnnestub meil masin homseks nendes oludes paremaks saada.»