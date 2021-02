Hyundai jääb iga päeva konkurentidest maha

Seda põhjusel, et Saksamaal baseeruv Hyundai Motorsport pole Lõuna-Koreas asuvast peakontorist vastavat korraldust saanud. Et konkurendid hakkavad uut autot testima juba kuu aja pärast, paneb see Hyundai raskesse positsiooni. Seda muidugi juhul, kui Hyundai üldse kavatseb WRC-sarjas jätkata.

«Mul ei ole teile midagi öelda,» vastas Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo DirFishi küsimusele, millises olukorras on nende 2022. aasta projekt. «Kui saan kinnituse [2022. aasta auto ehitamiseks], siis hakkame tööle. Mul on Malcolmi [Wilson, M-Sprot] ja Toyota üle hea meel, et nad meist ees on, soovin neile kõike paremat.»