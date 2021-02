2010. aastal UFC kergkaalu tšempioniks tõusnud Edgar ning meistrivööd kolm korda kaitsnud Edgari paremad päevad on juba ammu möödas. Pärast tiitlist ilma jäämist on ta võistelnud kergemates kaaluklassides, kuid midagi säravat need matšid kaasa pole toonud. Viimasest neljast võitlusest on ta kaotanud kolm. Seejuures jäi viimane matš eriti lühikeseks, kestes vaid 28 sekundit.