Nimelt mõtles ta välja loo sellest, kuidas tal on kodus jalgadeta poeg, kes metsikult jalgpalli armastab. Ning sellele südantlõhestavale loole rõhudes hakkas ta profijalgpalluritelt särke kokku koguma.

«Mul on ainult üks poeg, kes kaotas kahjuks aasta tagasi toimunud õnnetuses mõlemad jalad ning on nüüd aheldatud ratastooli,» kirjutas ta Tšehhi ja Slovakkia mängijatele saadetud pöördumistes. «Kui te oleksite nii lahke ja saadaksite talle oma mängusärgi. See oleks mu pojale jaoks tema raskes elus maailma kõige ilusam kingitus.»