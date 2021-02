TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Tiitlikaitsja Bayern ei sära enam nagu kuld, must hobune jahib nende skalpi

Enne mänge:

Kuigi Bayern on kõlavam nimi kui Lazio, pole Saksamaa esiklubi suursoosik. Jah, Bayern on Bundesliga liider, kuid viimasest kahest matšist on saadud üks viik ja kaotus. Nõnda on nende edu lähima jälitaja Leipzigi ees kahanenud kahele punktile.

Eksperdid räägivad, et Bayernit on praegu kõvasti rüüstamas vigastused ja väsimus. Võistkond, kes naasis koroonapausilt ülivõimsalt, ei suuda seetõttu näidata soovitud intensiivsusega jalgpalli, mis on pannud pitseri nende tulemustele.

Lazio on taas tegemas Itaalias head hooaega ning võitleb Serie A-s Meistrite liiga koha nimel. Nende hoog on hea, sest viimasest viiest liigamängust on võidetud neli ning too üks kaotus tuli vägevaid esitusi näitava liidri Milano Interi vastu.

Atletico alustas hooaega Hispaania kõrgliigas võimsalt, kuid on nüüd hakanud koperdama: viimasest viiest liigamängust on võidetud vaid kaks. Ka nende puhul märgivad teadjad, et võistkonda häirivad rohked vigastused.

Chelsea on uue peatreeneri Thomas Tucheli käe all mänginud paremini kui Frank Lampardi ametiajal, ent Atletico on neile kahtlemata kõva pähkel.