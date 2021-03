Klæbo skandaalsest MMi lõpplahendusest: mõtlesin sellele, mida saaks peksta ja hävitada

«Kõige hullem osa oli ootamine. Jõudsin finišisse ja küsisin, mis juhtus. Mulle vastati, et kõik läheb hästi,» meenutas Klæbo.

Norralane pidi žürii ette minema ka teist korda. Sel korral tema selgitusi enam ei kuulatud, vaid öeldi välja karm uudis. «Pidime ikka päris mitu minutit ootama ja see oli ilmselt kõige hullem. See oli karm sõnum. Pidin end kontrollima ja inimestest eemale pääsema,» kirjeldas 24-aastane suusataja teda vallanud tundeid.

Kuigi Norra suusaliit tahtis Klæbo diskvalifitseerimise apelleerida, palus suusataja kaebuse tagasi võtta. Ta ei pea õigeks, et suusaradadel toimunu üle hakkaksid õigust mõistma juristid.

Ühtlasi lükkas norralane ümber väited, nagu ta oleks apellatsioonist loobunud üksnes sellega kaasneda võinud kriitika tõttu. «Olen olnud vihane ja pettunud. See kõik on olnud väga-väga raske, ma isegi ei varja seda. Kuid mul on minu meeskonnakaaslased ja ma saan hakkama.»