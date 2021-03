M-Spordi esisõitja vahetas kaardilugejat

Greensmith sõitis esimest korda Elliott Edmondsoniga 2015. aastal. Kuigi pärast seda tuli mõningane paus sisse, siis 2019. aastal alustati taas koostööd ja see kestis kuni veebruaris toimunud Arctic Rallyni.

Ometi ei ole hooaja algus Greensmithi jaoks edukalt möödunud ja seetõttu võttis ta vastu otsuse Edmondson kogenuma kaardilugeja vastu välja vahetada. Tema uueks paariliseks saab Edmondsonist tunduvalt kogenum Craig Patterson, kes on varem kaarti lugenud nii Petter Solbergile kui ka Kris Meeke'ile.

«Elliott ja mina oleme koos võistelnud juba mitu aastat ja oleme selle aja jooksul saavutanud mõned head tulemused. Tahaksin tänada tema panuse eest ja kuigi meie karjäärid lähevad nüüd erinevaid radu, siis olen kindel, et tema oskused tagavad talle koha WRC hoolduspargis,» ütles 24-aastane Greensmith portaalile Dirtfish.

«Lahkuminek märgib minu karjääris väga eduka ja nauditava peatüki lõppu ning see otsus on võetud vastu meie mõlema karjääri huvides. Tänan Gusi, Greensmithide peret ja M-Sporti aja eest, mis me koos veetsime ja meenutan meie saavutusi heldinult,» tunnistas 26-aastane Edmondson.