VIDEO ⟩ Ott Tänak ja Martin Järveoja käisid Horvaatias vajalikke kilomeetreid kogumas

Sel aastal võisteldakse WRC-sarjas esmakordselt Horvaatias. Kuna tegu on pea kõigi sõitjate jaoks võõraste teedega, siis võib olla kindel, et kõik meeskonnad käivad seal testimas.

Lisaks Horvaatias testimisele on Tänakul ja Järveojal plaanis võtta osa ka 11. aprillil sõidetaval legendaarsel Sanremo rallil. Lisaks neile on stardis ka WRC-autoga Thierry Neuville ning R5-masinatega lähevad rajale Craig Breen, Oliver Solberg ja Pierre-Louis Loubet.

Ralli kogupikkuseks on märgitud veidi enam kui 90 km ning see on Hyundai meeskonnale hädavajalikuks just silmas pidades Horvaatias toimuvat MM-etappi, mis toimub ainult 10 päeva pärast Itaalia võidukihutamist.