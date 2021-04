Latvala vihjas, et Toyotagi võib sarnaselt Citroenile enneaegselt WRC-sarjast lahkuda

Tema sõnul on kolmeaastane leping tehtud niimoodi, et kõikidel meeskondadel on võimalik teatud tingimustel enneaegselt sarjast lahkuda.

«Kõige tähtsam on praegu see, et me teame nüüd, et kõik kolm meeskonda jätkavad MM-sarjas. Autoralli on üle elanud väga raskeid aegu. Kui praegugi kahanenuks meeskondade arv kahele, oleksime taas keerulises olukorras,» kommenteeris tiimipealik portaalile Rallit.fi esmalt Hyundai jätkamise otsust.

Seejärel puudutas ta WRC Promotoriga ja Rahvusvahelise autoliiduga (FIA) sõlmitud lepingut. «Praktikas on tiimid tõesti reeglitega nõustunud, kuid alati on manööverdamisruumi, nagu oleme ka varem näinud. Citroen ju loobus, kuigi nemadki olid väga pühendnunud,» viitas Latvala Prantsuse autotootja kahe aasta tagusele ootamatule kannapöördele.