Katrina Lehis: olümpial on meie eesmärgiks kõige säravam medal

«Meie eesmärk on minna kindlasti kõige säravama medali järgi. Ma usun, et mitte ükski meist ei lähe sinna mõttega, et midagi vähemat sealt koju tuua. Selle nimel nüüd töö käib, et kõik oleks oma parimas vormis ja suudaksime nii individuaalselt kui ka võistkondlikult näidata parimat vehklemist,» vahendab ERRi spordiportaal kolme aasta taguse Euroopa meistri Katrina Lehise sõnu.