Videomängude sõltuvus segab jalgpallurite karjääri

Kui jalgpall on Venemaa populaarseim spordiala, siis Counter-Strike omakorda populaarseim videomäng. «Ma ei tahaks küll kõigi eest rääkida, kuid tean, et paljud ei taha sellest rääkida. Ütleksin, et pooled Venemaa koondislastest mängivad seda. See on huvitav 5 vs. 5 mäng, mida saad koos sõpradega mängida,» lausus Kaasani Rubini ääreründaja Oleg Šatov.

Venemaa jalgpalluritest on ilmselt kõige parem Counter-Strike’i mängija Hispaania kõrgliigas mängiv Fjodor Smolov. Tema relvaarsenal [mängus saab osta skin'e, mis muudavad relva välimust] on väärt kaks miljonit rubla ehk 22 000 eurot. Tõsi, see ei näita küll mängija taset, ent annab aimu, kui tõsiselt keegi videomängu suhtub.

Venemaa jalgpallurite arvutimängulembust kinnitas ka Roman Šiškin, kes teenib leiba Noginski Znamjas. Küsimusele, kuid paljud jalgpallurid Counter-Strike’ist sõltuvuses on, vastas ta: «Kui Krasnodaris mängisin, siis olid Fedja Smolov, Paša Mamajev, Aljaksandr Martõnovitš. Tean, et paljud CSKA jalgpallurid mängivad omavahel. Selles mängus saab päris raha eest osta varustust. Olin isegi sellega tõsiselt seotud. Mul on kaks last. Naine pani lapsed jonnima, et nad segaksid mu mängimist.»