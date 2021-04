WRC-sarjas tööta jäänud rallitähel on tagasi tippu pürgimiseks vaid üks võimalus

M-Sport on tõestanud, et suudab reeglimuudatustega kiirelt kohaneda. 2022. aastal võetakse WRC-sarjas kasutusele hübriidajamiga Rally1 autod ning uue briti tiim on uue masinaga juba esimesed testisõidudki teinud. Mikkelsen tõi esile, et sarnaselt 2017. aastal tulnud uute autodega taas tippu tõusnud M-Sport võib sama teha ka järgmisel hooajal.