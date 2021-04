Aleksandr Bolšunov on edu ja kuulsuse ohver: olen ajakirjanikest tüdinenud

Viimasel kahel hooajal MK-sarja üldvõitjaks kroonitud ja tänavu karjääri esimese MM-tiitli võitnud Bolšunov on edu tõttu tõusnud üheks enim intervjuusid jagavaks talisportlaseks.

«Mõistagi on kuulsusel ka positiivseid külgi, kuid ausalt öeldes mulle üldse ei meeldi see. Liiga palju energiat läheb kaduma. Jah, reklaamides osalemine pole paha, kuid suusatamine on endiselt prioriteet. Igal võistlusel hea tulemus sõita on number üks eesmärk.»