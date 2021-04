M-Sport näeb vaeva, et anda Suninenile tänavu ikkagi täisprogramm

Tõsi, asjal on oma konks. Nimelt ei tähendaks see täisprogrammi WRC-masinaga, vaid kalendri jagamist WRC- ja WRC2-sarja vahel.

«Meie eesmärgiks on Teemut igal etapil kasutada. See on midagi, mille nimel me praegu töötame,» sõnas M-Spordi pealik Richard Millener usutluses sarja kodulehele.